В ДНР водолазы МЧС спасли унесенного в море на надувном матрасе ребенка

Мальчик находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Водолазы МЧС России спасли 8-летнего ребенка, которого унесло в море на надувном матрасе в поселке Ялта в Донецкой Народной Республике, ребенок находится под наблюдением врачей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В поселке Ялта мальчика на надувном матрасе унесло в море. Очевидцы немедленно вызвали службу спасения. Специалисты МЧС России обнаружили ребенка на поверхности воды в километре от берега. С помощью спасательного круга им удалось вытащить его на сушу и передать медикам", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что мальчик находится под наблюдением врачей. На месте работали три водолаза и одна единица техники министерства.