На Дмитровском шоссе перекрыли движение из-за подтопления дождем

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям помощь

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта полностью перекрыто на Дмитровском шоссе в районе дома 62 в результате подтопления из-за сильного дождя. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"На Дмитровском шоссе в районе дома 62 [произошло] подтопление проезжей части. Из-за сильных осадков в настоящее время движение транспорта полностью перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь. "Рекомендуем водителям выбирать альтернативные маршруты движения", - призвали в ГАИ.