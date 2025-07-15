Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Сосновский районный суд Челябинска признал двух задержанных ФСБ в 2024 году жителей региона виновными в том, что они в составе межрегиональной преступной группировки покушались на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 12 и 9 лет в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Два 30-летних жителя региона признаны судом виновными в совершении двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Им назначено наказание в виде лишения свободы на 12 и 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также им назначен штраф в размере 250 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно", - сказали в управлении.

Там пояснили, что, по данным ФСБ, фигуранты планировали реализовать масштабную схему сбыта наркотических средств через площадку теневого сегмента интернета. Были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. При задержании у них из нарколаборатории изъяли мефедрон массой более 9 кг, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты.