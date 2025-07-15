В курском приграничья из-за атаки ВСУ более 1 тыс. жителей остались без света

Из-за удара произошло возгорание электрической подстанции, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Украинские войска атаковали Рыльский район Курской области, в результате удара произошло возгорание электрической подстанции - без света остались более 1 тыс. потребителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"В результате удара произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживают 296 человек", - написал он.

Врио главы региона отметил, что предпринимаются все меры, чтобы электроснабжение было возобновлено в кратчайшие сроки. Хинштейн держит ситуацию на контроле.