С осколочным ранением лица и черепно-мозговой травмой она доставлена в больницу

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью двух беспилотников нанесли удар по зданию суда в Белгороде, в результате атаки пострадала женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Два беспилотника ВСУ вновь атаковали здание суда в Белгороде. Пострадал мирный житель. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал он.

По информации главы региона в тот момент, когда на месте работали все службы, второй беспилотник нанес удар по зданию, вследствие чего на одном этаже произошло возгорание - пожарные расчеты занимаются его ликвидацией.

"Также поврежден автомобиль, информация о других последствиях уточняется. На месте работают все оперативные службы", - добавил Гладков.