Трое злоумышленников организовали нелегальный бизнес, в него они вовлекли должностных лиц кредитно-потребительских кооперативов, риелторов, сотрудников муниципалитетов и МФЦ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 100 человек из семи регионов России предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с материнским капиталом, в результате которого причинен ущерб на сумму свыше 75 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 109 граждан из числа жителей Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Ростовской и Московской областей. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, в 2017 году трое злоумышленников организовали нелегальный бизнес. В противоправную деятельность они вовлекли должностных лиц кредитно-потребительских кооперативов, риелторов, сотрудников муниципалитетов и МФЦ. Как отметила представитель МВД, одни участники криминальной схемы искали граждан, имеющих право на выплаты в рамках государственной поддержки семей и желающих обналичить сертификаты на материнский капитал. Другие заключали с ними фиктивные договоры о строительстве жилья. "Затем на основании представленных документов через подконтрольные кредитно-потребительские кооперативы злоумышленники получали наличные деньги. Часть суммы выплачивалась держателям сертификатов в качестве вознаграждения, а остальную прибыль делили между собой. Всего обвиняемые получили более 75 млн рублей", - отметила Волк.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГУ МВД России по СКФО, УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Пятигорску, ОМВД России по городу Невинномысску и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю. "В рамках расследования проведено более 130 различных экспертиз", - подытожила представитель ведомства.