В Бежецке Тверской области из-за грязной питьевой воды завели дело о халатности

В ходе производства отбора проб питьевой воды, поставляемой потребителям в город, установлено превышение в 2,66 раза норматива содержания химических соединений

ТВЕРЬ, 15 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц из-за превышения почти в три раз норматива содержания химических соединений в питьевой воде в Бежецке Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Бежецким межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по сообщению социальных медиа о нарушении прав и законных интересов граждан, проживающих в городе Бежецке, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ходе производства отбора проб питьевой воды, поставляемой потребителям в Бежецке, установлено превышение в 2,66 раза норматива содержания химических соединений, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, проживающих в городе. "Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего в рамках расследования", - добавили в ведомстве.