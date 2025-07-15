В Вологодской области завели дело о халатности в детском лагере

Группа воспитанников выложила в интернет видео с издевательствами над ребенком

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело о халатности в детском лагере после происшествия с малолетним ребенком, сообщило следственное управление СК РФ по области. Сверстники выложили в интернет видео с издевательствами над ребенком.

"В Верховажье возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной в детском лагере <…>. В интернет сообщается, что в детском лагере, расположенном в селе Верховажье, группа воспитанников совершила в отношении малолетнего мальчика противоправные действия. Произошедшее фиксировалось на видео и вскрылось после его размещения в соцмедиа", - сообщило следственное управление.

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил Харовскому межрайонному следственному отделу возбудить уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при организации отдыха детей в центре образования.