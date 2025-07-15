МВД проводит проверку после видео с заездом машин с флагами Азербайджана в Саратове

На кадрах видно, как один из автомобилей двигался с нарушением правил дорожного движения

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции организовали проверку возможных нарушений правил дорожного движения после видео с заездом автомобилей с флагами Азербайджана по улицам Саратова. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в управлении.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с заездом машин, к которым прикреплены флаги Азербайджана. Судя по кадрам, один из автомобилей двигался с нарушением правил дорожного движения.

В новость внесены изменения (16:04 мск) - передается с уточнением информации в лиде - проверку возможных нарушений правил дорожного движения.