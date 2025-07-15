Продолжается уточнение информации о разрушениях, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Воронежа из-за последствий падения обломков БПЛА в нескольких районах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа", - написал глава региона.

По словам Гусева, продолжается уточнение информации о разрушениях, причиненных падением обломков БПЛА. На текущий момент известно о повреждении фасадов и остекления 12 многоквартирных и трех частных домов в Воронеже, нескольких автомобилей. Повреждения получили крупный бизнес-центр и несколько торговых и нежилых объектов.

"В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона", - отметил Гусев.

Он сообщил, что тем воронежцам, которые пока не могут вернуться в свои квартиры, предложат разместиться в ПВР, а также пообещал держать ситуацию на личном контроле.