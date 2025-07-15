В Саранске пройдут похороны утонувших в реке Мокше мамы и дочки

Они состоятся 16 июля, сообщил знакомый семьи проповедник Денис Самарин

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Похороны мамы и дочки из многодетной семьи в Мордовии, погибших в реке Мокше при попытке спасти тонущего ребенка, пройдут в среду в Саранске. Об этом ТАСС рассказал знакомый семьи проповедник Денис Самарин.

"Завтра в Саранске [пройдут похороны]", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе главы Мордовии сообщили ТАСС, что связанные с похоронами расходы возьмет на себя предприятие, где работает отец детей - Тимофей Юдинцев. Власти республики также окажут психологическую и материальную помощь семье. Так, из резервного фонда главы Мордовии окажут материальную помощь на завершение строительства дома, а младшим детям предоставят социальную няню. По словам Самарина, семье также помогают неравнодушные жители Мордовии и других регионов, организован сбор средств.

Трагедия на Мокше

Трагедия произошла на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе Мордовии. Семья приехала отдыхать на берег, мама Наталья и дети решили искупаться, пока отец находился у палатки. По словам Самарина, в какой-то момент 13-летняя девочка проходила по участку, где было примерно по колено, но вдруг провалилась и закричала: "Я тону!". Мама бросилась спасать ребенка, за ней в воду кинулась 17-летняя дочь, маме удалось вытолкнуть первую тонущую девочку, но сама она, как и старшая дочь, утонула.

Следователи Следственного управления СК России по Республике Мордовия начали проверку по факту произошедшего. По данным следствия, погибшие купались в необорудованном месте.

До трагедии Наталья и Тимофей Юдинцевы жили в Саранске и воспитывали 11 детей, их младшему ребенку всего пять месяцев. Тимофей - инженер-электроник в ООО "ВКМ-сталь", а Наталья выбрала своим призванием материнство. В Россию Юдинцевы переехали из Харьковской области в 2015 году по программе добровольного переселения соотечественников. В 2023 году президент России подписал указ о награждении семьи орденом "Родительская слава".