Число пострадавших от атак БПЛА в Воронежской области увеличилось до 24

У большинства пострадавших резаные раны рук и ног, сообщил губернатор региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Число пострадавших от атаки БПЛА на Воронежскую область ранним утром 15 июля увеличилось до 24, большинство из них находилось в Воронеже. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

"По последней информации врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 - в Воронеже). <…> 56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти - средней степени тяжести. Пять в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног", - написал глава региона.

В числе пострадавших - четверо несовершеннолетних. Один из них - в тяжелом состоянии, двое - средней степени тяжести, состояние еще одного - удовлетворительное, добавил губернатор.

В медицинских учреждениях находятся 17 человек, в том числе дети. Остальным помощь оказывают амбулаторно. Получить психологическую поддержку можно региональном в министерстве здравоохранения.