Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись на улице в Раменском, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 10:20 мск около одного из домов на Красноармейской улице. "По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, управляя автобусом ГАЗ, совершил попутное столкновение с аналогичным транспортным средством. В настоящее время за медицинской помощью обратились двое пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.