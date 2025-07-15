На "Усольехимпроме" выявили нефтяное загрязнение почвы и грунтовых вод

Площадь загрязнения не уточняется

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Загрязнение почвы и грунтовых вод нефтепродуктами выявили при ликвидации нефтяной линзы на промплощадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На земельных участках нефтяной линзы городского округа Усолья-Сибирского выявлены загрязнения грунтовых вод и почв нефтепродуктами. Инженерные изыскания, проведенные ФГУП "Федеральный экологический оператор", показали необходимость принятия срочных мер для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале уточнил, что загрязнение обнаружили при ликвидации нефтяной линзы. Масштаб загрязнения не уточняется.

"Ликвидация очагов нефтяного загрязнения будет реализована за счет средств федерального бюджета", - сообщила пресс-служба правительства. Чтобы оперативно провести ликвидационные мероприятия и исключить риск вторичного загрязнения в Усолье-Сибирском еще два земельных участка общей площадью 1,3 га в июле этого года включили в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда. Теперь площадь загрязненных территорий в городе составляет 1 608,46 га.

Обанкротившийся "Усольехимпром" был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. На промплощадке остался крупный очаг ртутного загрязнения после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента РФ в 2020 году началась рекультивация промплощадки.

Как сообщал ТАСС, на "Усольехимпроме" уже более чем на 90% выполнен демонтаж строений. Параллельно идет дробление разобранных конструкций, рекультивация шламонакопителя, ликвидация нефтяной линзы. В этом году начата ликвидация полигона твердых коммунальных отходов площадью 10 га и бывших очистных сооружений.