Ярослав Хорев выстрелом из гранатомета убил троих российских военнослужащих в Белгородской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил пожизненное лишение свободы заочно участнику Русского добровольческого корпуса (РДК, признан террористическим и запрещен в РФ) Ярославу Хореву, который выстрелом из гранатомета убил троих российских военнослужащих в Белгородской области в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить подсудимому Хореву Ярославу Алексеевичу наказание в виде пожизненного лишения свободы, первые 5 лет [он должен провести] в тюрьме, а остальной срок - в колонии особого режима", - огласил судья приговор, который не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента задержания осужденного при пересечении границы РФ или его экстрадиции.