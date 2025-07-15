В поселке под Белгородом после атаки дрона ВСУ пострадал житель

Пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением беспилотника нанесли удар по частному дому в поселке Майском Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Майском Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он, добавив, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

По информации главы региона в доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка.

"Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.