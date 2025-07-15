Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ее доставили в больницу с осколочным ранением грудной клетки

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Женщина получила ранение в селе Старая Збурьевка Херсонской области в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадал один мирный житель. В селе Старая Збурьевка ранена женщина 1973 года рождения. Ее доставили в больницу с осколочным ранением грудной клетки", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Алешках поврежден жилой дом и разрушен гараж. Также ВСУ обстреляли Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Каховку, Любимовку, Новую Каховку и Новую Маячку.

"Зафиксировано девять лесных пожаров в Голопристанском и Алешкинском округах. Общая площадь возгораний - более 34 га. Все очаги оперативно ликвидированы", - подчеркнул глава Херсонщины.