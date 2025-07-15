В Иркутской области из-за непогоды произошли массовые отключения электроэнергии

Работают аварийные бригады, сообщили в Иркутской электросетевой компании

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Массовые отключения электроэнергии произошли в Иркутской области, где вечером начался дождь с грозой и шквалистым ветром. Об авариях сообщают энергетические компании в своих Telegram-каналах.

"В настоящее время без электроэнергии остаются часть домов в Свердловском, Куйбышевском, Октябрьском районах Иркутска, часть домов в Шелехове, часть - в поселке Маркова, часть - в селах Введенщина, Мамоны и Максимовщина. Также возможны локальные отключения в других районах и населенных пунктах Иркутского и Шелеховского районов", - говорится в сообщении Иркутской электросетевой компании (ИЭСК).

Предприятие "Облкоммунэнерго" сообщает как минимум о десяти населенных пунктах в зоне своего обслуживания, где произошло отключение электроэнергии. Работают аварийные бригады. ИЭСК прогнозирует, что электроснабжение в зоне ее работы будет восстановлено ориентировочно в 05:00 16 июля (00:00 мск).

Администрация Иркутска в свою очередь сообщает о поваленных в городе деревьях, повреждениях крыш и заборов, подтоплениях пониженных участков дорог. "Подрядные организации переведены на усиленный режим работы для оперативного устранения последствий непогоды. Специалисты проводят откачку воды, уборку сломанных веток, очистку ливневой канализации, а также ремонт поврежденных элементов инфраструктуры", - говорится в сообщении мэрии.

Накануне синоптики распространяли предупреждение о том, что местами по Иркутской области 15 июля ожидаются ливни, грозы, ветер до 25 м/с. По прогнозу, 16 июля местами по региону также пройдут сильные дожди, возможен крупный град, порывы ветра будут достигать 20 м/с.