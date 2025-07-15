Москвича приговорили к трем годам за финансирование экстремистской организации

Дмитрий Марсов в 2021 году перевел 1,5 тыс. рублей в адрес запрещенной на территории РФ организации ФБК

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил жителя столицы Дмитрия Марсова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Марсов признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии", - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Марсов в 2021 году перевел 1,5 тыс. рублей в адрес организации ФБК (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).