По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

ПЕРМЬ, 15 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса, который врезался в киоск на улице Маршала Рыбалко в Перми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Сегодня в 14:20 (12:20 мск) в Кировском районе города Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. По ул. М. Рыбалко двигался автомобиль "Опель Астра" под управлением мужчины 1976 года рождения. По предварительной информации, при повороте налево на регулируемом перекрестке водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес", после чего последний допустил наезд на киоск", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, в результате ДТП, предварительно, пострадали двое пассажиров автобуса и сотрудник торговой точки.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.