Суд в Хакасии начал рассматривать иск правительства региона к парламенту

В декабре 2024 года Верховный совет Хакасии принял изменения в закон о межбюджетных отношениях, который регулирует выделение субсидий муниципалитетам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Верховный суд Хакасии начал рассмотрение дела по иску правительства региона к Верховному совету (парламенту) Хакасии об обжаловании отдельных положений закона о межбюджетных отношениях, принятых депутатами вопреки вето главы региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2024 года Верховный совет Хакасии принял изменения в закон о межбюджетных отношениях, который регулирует выделение субсидий муниципалитетам. Глава республики Валентин Коновалов отклонил этот закон. По его мнению, документ противоречит федеральному законодательству, в частности Бюджетному кодексу РФ. Однако депутаты преодолели вето главы и приняли этот закон повторно. Региональное правительство обратилось с иском в суд.

"Верховный суд Республики Хакасия приступил к рассмотрению иска правительства республики к Верховному совету республики о признании недействующими отдельных положений закона "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия". Изучается исковое заявление, документы. <…> Следующее заседание состоится 4 августа", - сообщили в пресс-службе.

Правительство республики оспаривает нормы, которые "ограничивают полномочия исполнительной власти по управлению республиканским бюджетом и противоречат Бюджетному кодексу РФ и принципу самостоятельности бюджетов", а также "создают правовую неопределенность, при которой главы муниципальных образований могут без последствий нарушать соглашения с республикой и, в том числе, принимать решения о повышении собственной заработной платы".

Как ранее поясняли ТАСС в аппарате Верховного совета республики, выделение субсидий муниципалитетам регулируется законом о региональном бюджете и соглашениями между муниципалитетами и правительством региона (Минфином республики). В случае нарушения соглашений со стороны муниципалитетов санкции в их отношении принимаются исполнительной властью региона, принятые же поправки в закон предполагают утверждение санкций через внесение изменений в бюджет.