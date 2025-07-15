Сроки за похищение, вымогательство, разбой, мошенничество, грабеж и хранение наркотиков они будут отбывать в колониях строгого и особого режимов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал трех местных жителей виновными в совершении более 30 преступлений, среди которых похищение человека, вымогательство, разбой, мошенничество, грабеж и хранение наркотических средств. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 8 лет до 11 лет 10 месяцев, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Мегионским городским судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Мегиона, обвиняемых в совершении более 30 преступлений на территории муниципалитета в составе группы лиц по предварительному сговору. Суд назначил им наказания в виде лишения свободы от 8 лет до 11 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов", - сказано в сообщении.

Подсудимым было предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, разбое, мошенничестве, грабеже и краже, а также хранении наркотических средств. Так, подсудимые требовали деньги у местного предпринимателя за решение его финансовых вопросов с партнерами и предоставленное "крышевание". Поскольку потерпевший не смог рассчитаться, он был похищен и удерживался до момента передачи денег.

Отмечается, что подсудимые признали вину лишь в совершении нескольких из преступлений, отрицая основную часть обвинения, в том числе похищения, и ссылаясь на их оговор потерпевшими.