Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что пострадавшая госпитализирована

ЛУГАНСК, 15 июля /ТАСС/. 50-летняя женщина ранена в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооруженных сил Украины в Кременной Луганской Народной Республики. Еще одна 62-летняя жительница Кременной получила ранения при ударе украинских войск в понедельник. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"15 июля около 10:30 мск в районе кафе, расположенного в городе Кременная, в результате детонации боеприпаса, сброшенного с БПЛА, получила ранение гражданка 1975 года рождения. С диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга она госпитализирована в неврологическое отделение. <…>14 июля в результате атаки БПЛА получила ранение гражданка 1963 года рождения, проживающая в городе Кременная. <…> Госпитализирована в неврологическое отделение", - сказал он.

Марочко напомнил, что около 00:30 мск 14 июля украинские войска беспилотником ударили по подстанции в Кременной, в результате чего без электроэнергии остались около 3 тыс. абонентов в относящемся к городу поселке Краснореченское и ближайших к нему населенных пунктах.

В понедельник в ГУ МЧС России по республике сообщали, что ВСУ беспилотником ударили по трансформаторной подстанции в Кременной, она загорелась. Спасатели тушили возгорание почти два часа.