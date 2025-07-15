Олег Бойко уточнил, что будет готов высказать позицию после исследования всех доказательств и допроса всех свидетелей

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Бывший глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко в суде Ленинского района Самары, где началось судебное следствие по делу о крупных взятках, признал факт получения денежных средств, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Я признаю объективную сторону вменяемых деяний. Не отрицаю факт получения денежных средств, но позицию по данному обвинению выскажу позже", - ответил Бойко на вопрос судьи о признании вины и отношении к обвинению. Он уточнил, что будет готов высказать позицию после исследования всех доказательств и допроса всех свидетелей.

Остальные обвиняемые вину признали частично, кроме Евгения Лугового, который вину не признал. Наталья Фроловская заявила о неготовности высказаться относительно предъявленного обвинения.

Ленинский суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 8 июля. Фигурантами дела, помимо Бойко, являются экс-глава УФМС по региону Игорь Дахно, бывший руководитель самарского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, бывший замдиректора ресурсного центра социальной сферы Самары Антон Палушкин, экс-начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. В даче взяток обвиняют бизнесменов Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую.

В ходе судебного следствия прокурор огласила обвинительное заключение всем фигурантам. Согласно озвученным данным, не позднее 2019 года Бойко предложил Гущину, а он согласился ежемесячно передавать ему средства в размере 150 тыс. рублей и ежегодно не менее 15% от стоимости заключенных с его организацией контрактов, направленных на обеспечение пожарной безопасности и звукового оповещения гражданской безопасности на территории Самарской области. Общая сумма взяток, полученных Бойко, составила более 73,473 млн рублей, полагает обвинение. Палушкин получил в виде взятки 21,2 млн рублей. Размер незаконного вознаграждения Зинина, Дахно, Мамыкина и Лугового составил от 1,1 до 2,2 млн рублей. Тютюник и Фроловская обеспечили передачу наличных и перевод средств на счета. При этом между ГУ МЧС и организациями фигурантов заключались договоры безвозмездной передачи оборудования и его обслуживания. Деньги для взяток, в частности, переводились со счетов организаций, заключивших договоры, по вымышленным назначениям, таким как получение консалтинговых услуг или аренда помещений.

Расследование уголовного дела в отношении Бойко завершилось 10 мая. По данным следствия, он получал взятки за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Сообщалось, что речь идет о группе компаний "Витязь". Один из руководителей этой организации, экс-глава самарского Союза противопожарных объединений Ян Гущин, уголовное дело которого о даче взятки в особо крупном размере рассматривалось отдельно в Ленинском суде Самары, был осужден на шесть лет колонии строгого режима. 30 мая суд в Самаре признал виновным бывшего заместителя руководителя ГУ МЧС России по региону Владислава Садовского в злоупотреблении полномочиями и подлоге, приговорив его к двум годам шести месяцам условного заключения. Ранее правоохранители сообщали, что Бойко признал вину и сотрудничает со следствием. ГУ МЧС по Самарской области он возглавлял с 2014 года, задержали Бойко в декабре 2023-го.