СК завел дело о терактах после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области

Его завели после украинских атак на гражданские объекты

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о терактах после украинских атак на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях", - сказала она.

По словам Петренко, не менее 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в населенных пунктах Воронежской области. В результате на территории города Воронежа повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов. За медицинской помощью обратились не менее 19 гражданских лиц, в том числе четверо несовершеннолетних.

В Белгородской области с применением БПЛА были атакованы объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора. В результате повреждено здание Октябрьского районного суда города Белгорода. Женщина, находившаяся в здании суда, получила ранение.

"В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - заключила Петренко.