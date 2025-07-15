В Шебекине из-за удара беспилотника ВСУ пострадала женщина

Пострадавшая получила минно-взрывную травму и баротравму, сейчас она проходит обследование, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали социальный объект в Шебекине Белгородской области. В результате удара ранения получила сотрудница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал социальный объект", - написал он. По его словам, пострадала сотрудница этого объекты. Она, предварительно, получила минно-взрывную травму и баротравму. Сейчас женщина проходит обследование.

В самом здании повреждения получили остекление и фасад. На месте инцидента работают оперативные службы, отметил Гладков.