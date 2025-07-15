В Югре арестовали фигуранта дела о превышении полномочий с ущербом в 166 млн рублей

С февраля 2022 года по декабрь 2023 года мужчина подписал документы о выполненных работах, их стоимости и понесенных затратах, содержащие не соответствующие действительности сведения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд по ходатайству следствия заключил под стражу начальника управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Олега Попенко по делу о превышении полномочий с ущербом свыше 166 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Нижневартовским городским судом рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении Олега Попенко, занимающего должность начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска. Судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа 2025 года", - сказано в сообщении.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК России по Югре сообщалось, что следователи задержали начальника управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тюменской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, результаты строительно-технической экспертизы показали, что общий ущерб от невыполненных или выполненных не в полном объеме работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска составил более 166 млн рублей. Фигурант дела являлся председателем комиссии по приемке по рекультивации полигона. С февраля 2022 года по декабрь 2023 года он подписал документы о выполненных работах, их стоимости и понесенных затратах, содержащие не соответствующие действительности сведения.