Сначала в красную зону перешли Днепропетровская, Одесская и Сумская области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сначала в красную зону перешли Днепропетровская, Одесская и Сумская области, а уже через минуту красным загорелась вся территория Украины.

Позже сообщили об отмене тревоги в большинстве регионов Украины. Сирены все еще работают в Сумской и Харьковской областях на востоке Украины.

В новость внесены изменения (16:52 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в большинстве регионов.