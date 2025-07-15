Адвокаты Гуцул оспорили продление ее ареста

Защита главы Гагаузии уже обратилась в Апелляционную палату Кишинева

КИШИНЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорили в Апелляционном суде решение о продлении ей ареста еще 30 дней. Об этом сообщила ТАСС ее адвокат Наталья Байрам.

"Мы уже обратились в Апелляционную палату Кишинева, чтобы оспорить арест. Она должна назначить дату рассмотрения", - сказала Байрам. По ее словам, проходящая в Молдавии забастовка адвокатов не помешает заседанию. Адвокат считает, что на судью, который одобрил ходатайство прокуроров об аресте, "оказывалось давление".

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.