Фигурантов заключили под арест на два месяца

МАХАЧКАЛА, 15 июля. /ТАСС/. Суд на два месяца арестовал руководителя и сотрудников отделения пенсионного фонда России по Буйнакскому району Дагестана по делу о мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

"В Советский районный суд города Махачкалы поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении сотрудников ОПФР по РД в Буйнакском районе, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество). <...> Обвиняемые похитили средства ПФ РФ на сумму более 8 500 000 рублей. Рассмотрев материалы следствия, суд постановил избрать в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Согласно поступившему в суд материалу, руководитель ОПФР по Республике Дагестан в Буйнакском районе вместе с другими лицами и сотрудниками отделения с февраля 2017 по 2020 год подыскали 19 женщин, с которыми вступили в сговор с целью хищения средств материнского капитала путем представления заведомо ложных сведений о приобретаемых объектах недвижимости. Незаконно изготовив 19 договоров купли-продажи объектов недвижимости, они подали заявления о распоряжении средствами материнского капитала с приложенными недостоверными копиями полученных сертификатов, свидетельств о рождении и других документов. Затем они подготовили и заверили решения об улучшении жилищных условий.