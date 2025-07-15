В Кузбассе завели дело из-за загрязнения земель отходами на 500 млн рублей

Новокузнецкое предприятие незаконно вывозило опасные отходы на сельскохозяйственные земли, сообщили в управлении ФСБ России по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 15 июля. /ТАСС/. Новокузнецкое предприятие незаконно вывозило опасные отходы на сельскохозяйственные земли, из-за чего почва загрязнилась нитратами, фтором и цинком. Ущерб составил 500 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в управлении ФСБ России по Кемеровской области.

"Установлено, что с апреля 2023 года по июль 2025 года с территории сельскохозяйственного предприятия в Новокузнецком муниципальном округе регулярно вывозились отходы III и IV классов опасности и складировались на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью более 300 га. В результате незаконного складирования опасных отходов в почвах более чем в 2 раза увеличилось содержание нитратов, фтора и цинка", - сказано в сообщении.

Предварительная сумма причиненного ущерба окружающей среде составила 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о АО "Кузбасская птицефабрика".