Мужчине продлили арест сроком на три месяца

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил арест на три месяца бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову, который был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере от основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 3 месяца", - сообщили в суде.

В пресс-службе уточнили, что суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Иванову более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Мещанский районный суд Москвы 21 мая избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля. Адвокат Иванова обжаловал решение суда об аресте, Мосгорсуд 25 июня рассмотрел апелляционную жалобу и оставил ее без удовлетворения.

Основатель "Русагро" Мошкович обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также даче взятки в виде охотничьего карабина марки Blaser R8 бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Иванову. Мошкович рассчитывал на общее покровительство. Оружие оценивается следствием почти в 2,6 млн рублей.