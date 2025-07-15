Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей актера Семена Трескунова (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о порядке деятельности иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Трескунов Семен Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган соответствующих сведений). Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Это уже третий штраф актеру - в середине мая он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Тогда Таганский суд Москвы назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. До этого, в феврале, Таганский суд также назначил ему административный штраф. Ни одно решение актер не оспаривал в апелляции.

Трескунов - актер театра, кино и сериалов. Дебютировал в кино в возрасте 12 лет в социальной драме "Аварийное состояние". Известен ролями в фильмах "Мамы", "Частное пионерское", в сериалах "Светофор", "Семейный бизнес", "Ивановы-Ивановы" и "Гранд".

Минюст РФ 15 марта 2024 года внес его в реестр иностранных агентов. После начала СВО переехал в Израиль, а позже в Испанию.