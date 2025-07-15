На Ставрополье вынесли приговор четырем мужчинам, осквернившим Вечный огонь

Злоумышленникам назначили сроки до двух лет и шести месяцев

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Четыре человека, осквернившие Вечный огонь, осуждены в Ставропольском крае. Злоумышленникам назначили сроки с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили ТАСС в прокуратуре края.

"Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех жителей соседнего региона. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 10 ноября 2024 года подсудимые, находясь в Невинномысске на постаменте обелиска "Вечная слава" в ознаменование 50-летия Советской власти, увековечивающего память о событиях, участниках, ветеранах и жертвах Гражданской и Великой Отечественной войн, осквернили Вечный огонь, горящий на территории памятника. Вину в совершенном преступлении осужденные не признали.

Ранее в Telegram-канале следственного управления была опубликована видеозапись происходившего на территории мемориала. Судя по кадрам, четверо молодых людей грели ноги у пламени и кидали в Вечный огонь мелкий мусор.