Режим повышенной готовности введен в Момском, Оймяконском, Томпонском и Абыйском районах, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Девять пунктов временного размещения открыто в Якутии для пострадавших от паводка после обильных осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

"Сейчас в нашей республике сложилась непростая ситуация из-за резкого подъема воды на реках Индигирка и Алдан. <…> Особенно тяжелая обстановка в Оймяконском районе: вода затопила 74 двора, где проживают 263 человека, включая 54 ребенка. <…> Делается все возможное для помощи пострадавшим: развернуты семь пунктов временного размещения в Оймяконском районе и два в Абыйском, в других районах пункты готовы принять людей в любой момент", - сообщил Садовников.

Он отметил, что уровень воды уже превысил опасные отметки: в Оймяконе - 524 см при критических 450 см, в Усть-Нере - 563 см, в Хонуу - 611 см. На Алдане также серьезный подъем: в Усть-Миле вода поднялась на 146 см за сутки, в Петропавловске - на 127 см.

"В Орто-Балагане вода пришла в 32 дворовые территории, в Томторе - в 14, в Оймяконе - в 11, в Усть-Нере - в 17 дворов. Повреждены важные участки автодорог "Колыма" и "Оймякон". В Кубергане Абыйского района подтоплено шесть домов", - уточнил Садовников.

Режим повышенной готовности введен в Момском, Оймяконском, Томпонском, Абыйском районах. Работает круглосуточный мониторинг, подготовлена техника, проверены пути эвакуации. "Особое внимание дорогам и жизненно важным объектам: больницам, школам, котельным. Все они работают в обычном режиме, каждые четыре часа докладываем главе республики о развитии ситуации", - написал Садовников.