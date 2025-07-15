Злоумышленников арестовали, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Группа лиц, в которую входили полицейские, организовала канал незаконной миграции в аэропорту Нижнего Новгорода. Семь участников группы заключены под стражу, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"В отношении семерых обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с 2024 по 2025 год в аэропорту функционировала организованная группа, которая выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства. После этого за деньги им разрешали выехать из России без привлечения к административной ответственности. В пресс-службе уточнили, что в группу входили сотрудники нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Следователи возбудили уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ и ст. 286 УК РФ.