Ей стали поджоги, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Причиной 40% пожаров на территории сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае является поджог. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе прямой линии.

"К сожалению, мы фиксируем, что 40% пожаров - это поджоги", - сказал Владимиров.

По его словам, количество пожаров в регионе в текущем году значительно увеличилось.

"Мы сегодня перешли экватор нашей уборочной компании. За прошлый год мы имели 830 га возгораний. В этом году мы еще половину уборки только прошли, а уже 1 380 га у нас выгоревших угодий", - добавил он.