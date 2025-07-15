Во Владимирской области двое взрослых и ребенок погибли в ДТП

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Столкновение автомобиля "ВАЗ-2114" и большегруза ДАФ, в результате которого погибли двое взрослых и ребенок, произошло в Суздальском районе Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по региону.

"15 июля около 17:00 на 231-м км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" в Суздальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и один ребенок, находившиеся в легковушке", - сообщила собеседница агентства.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу столкнулся с большегрузом ДАФ. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.