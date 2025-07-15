Обстоятельства аварии установят правоохранительные органы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло в Нижегородской области, в результате погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом написало в своем Telegram-канале управление МЧС по региону.

По данным спасателей, авария произошла на федеральной трассе М-7 "Волга" у населенного пункта Никольское.

"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали три человека, в том числе один ребенок. К сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали погибших. В ликвидации последствий аварии участвовали силы МЧС России и Воротынского аварийно-спасательного отряда. Обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы.