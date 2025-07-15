В администрации муниципалитета сообщили, что специалисты восстанавливают подачу электричества

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Два населенных пункта в Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР) остались без энергоснабжения после обрывов на линиях электропередачи из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"В результате неблагоприятных погодных условий, ливневого дождя, града и сильного ветра произошло падение деревьев, повреждение линий электропередачИ в населенных пунктах Нижний Чегем и Хушто-Сырт", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Чегемского района.

Сейчас специалисты восстанавливают подачу электричества, пояснили в муниципалитете.