Под Калининградом погибли двое рабочих при очистке канализационного коллектора

Работники муниципального предприятия во время производства работ по очистке коллектора отравились канализационными газами

КАЛИНИНГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Двое работников коммунальной организации погибли во время чистки канализационного коллектора в поселке Дивное Калининградской области, еще один мужчина госпитализирован, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

"Сообщение о том, что на территории поселка Дивное Балтийского городского округа пострадали рабочие коммунальной организации, в специализированные службы поступило сегодня, 15 июля, днем", - сказали в прокуратуре.

Там отметили, что, по предварительной информации, трое работников муниципального предприятия во время производства работ по очистке коллектора отравились канализационными газами. В результате двое мужчин умерли на месте происшествия, третий пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки, а также даст оценку исполнения законодательства об охране труда, сказала представитель ведомства.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и специальных служб координирует прокурор города Балтийска Алексей Бедризов.