Петербуржца лишили прав на 1,5 года за езду на моноколесе в нетрезвом виде

Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что это первый в городе случай лишения гражданина прав за пьяную езду на таком транспортном средстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Мировой судья в Санкт-Петербурге лишил жителя города водительских прав на полтора года и назначил штраф в 45 тыс. рублей за передвижение на моноколесе в Великом Новгороде в состоянии алкогольного опьянения, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Она уточнила ТАСС, что это первый в городе случай лишения гражданина прав за пьяную езду на таком транспортном средстве. "Было все в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления. Освидетельствование показало 0,255 мг/л. Павел вину не признал, сообщил суду, что был трезв", - отметила Лебедева.

Мужчину лишили прав по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Мощность средства индивидуальной мобильности, на котором он передвигался, составляла 1 900 ватт. "Суд отметил, что вышеуказанное моноколесо с точки зрения действующего законодательства является транспортным средством", - добавила руководитель пресс-службы судов.