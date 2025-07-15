Следствие полагает, что с 23 марта по 21 июня 2023 года Дмитрий Богмут распространил в интернете тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правоохранители установили личности и узнали данные активистов, поддерживающих обвиняемого в дискредитации ВС РФ физика из Ленинградской области Дмитрия Богмута. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

5 апреля 2024 года суд отправил в СИЗО сотрудника Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (входит в национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") Дмитрия Богмута по обвинению в распространении материалов с фейками об использовании Вооруженных сил России на Украине. Он в 2023 году в соцсетях на протяжении нескольких месяцев критиковал СВО.

"В суд регулярно наведывается группировка проукраинских активистов. Они пытаются срывать заседания по Богмуту, провоцировать полицию и называют его политическим заключенным. Местные жители прислали нам список этих личностей. Руководит группой Д. Идрисов, самые активные участники - В. Реброва, Е. Русанова, Э. Козич, Д. Кочнева, Е. Иоффе", - сказал собеседник агентства. Сейчас проводится проверка.

Следствие полагает, что с 23 марта по 21 июня 2023 года Богмут распространил в интернете тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил России. Один из них, например, о якобы имевшей место ракетной атаке по Павлоградскому району Днепропетровской области.

Богмуту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.