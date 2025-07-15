На Кубани пять человек пострадали в ДТП с "Жигулями" и трактором

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливая обстоятельства аварии

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. "Жигули" столкнулись с трактором в Краснодарском крае, пострадали водитель и четверо пассажиров автомобиля, включая подростка, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Пять человек пострадали в ДТП с трактором в Гулькевическом районе. <…> Водитель "ВАЗ 21074", совершая обгон, столкнулся с впередиидущим трактором под управлением 58-летнего местного жителя. От удара легковой автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в больницу города Армавира в тяжелом состоянии доставлены 21-летний водитель "Жигулей" и его пассажиры 26 и 23 лет. В городе Гулькевичи госпитализированы 17-летний подросток и 23-летняя женщина. Водитель трактора не пострадал.

Уточняется, что в настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливая обстоятельства аварии.