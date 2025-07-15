ДТП произошло на 46-м км автодороги Калуга - Таруса в Ферзиковском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

КАЛУГА, 15 июля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля BMW и "Газели", в результате которого погибли пять человек, произошло в Ферзиковском районе Калужской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 20:38 [мск] на 46-м км автодороги Калуга - Таруса в Ферзиковском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств - BMW и грузовой "Газели". В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек", - сообщили в МЧС.

По информации пресс-службы УМВД по региону, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства произошедшего.