По информации портала, боевики ворвались в церковь и устроили погром, после чего попыталась поджечь внутренние помещения

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Неизвестные боевики совершили нападение на храм архистратига Михаила в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, где продолжается конфликт между горцами-друзами и племенами бедуинов.

Как сообщил новостной портал Elnashra, группа экстремистов ворвалась в церковь в населенном пункте Эс-Сур и устроила погром, а затем попыталась поджечь внутренние помещения. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за осквернение храма.

22 июня в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в соборе Святого пророка Илии в Дамаске, погибли 25 прихожан, 52 получили ранения.