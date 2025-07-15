Его осудили заочно на 14 лет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Представитель защиты Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) обжаловал приговор писателя, осужденного заочно на 14 лет лишения свободы. Как уточнил ТАСС его адвокат Олег Дубинин, защита просит апелляцию оправдать его.

"Защита сегодня подала апелляционную жалобу через Второй Западный окружной военный суд, в которой просит приговор первой инстанции в отношении Чхартишвили Григория Шалвовича отменить и оправдать его за недоказанностью", - сказал собеседник агентства.

Второй Западный окружной военный суд признал Акунина 15 июля виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Ему окончательно назначено 14 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с запретом администрировать сайты на 4 года. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента его задержания при пересечении границы РФ или экстрадиции писателя. Кроме того, военный суд оставил обеспечительные меры на банковском счете Акунина в Альфа-банке на 6 млн рублей, но при этом постановил вернуть изъятые со складов его книги издательству АСТ и индивидуальному предпринимателю.

Чхартишвили заочно признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам его адвоката, вину не явившийся в суд писатель не признает. Во время прений сторон гособвинение попросило суд заочно приговорить Чхартишвили к 18 годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор просила оштрафовать писателя на 400 тыс. рублей и запретить ему администрировать сайты на срок 5 лет. Защита не согласилась с обвинениями в адрес Чхартишвили и выразила недоумение, почему не допросили пранкеров Вована и Лексуса при рассмотрении уголовного дела.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе СК РФ, Чхартишвили заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. В ведомстве отмечали, что гражданин РФ и Великобритании Чхартишвили дважды в течение 2024 года был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, игнорируя российское законодательство, он продолжил нарушать ограничения, возложенные на иноагентов, размещая в интернете публикации без соответствующей маркировки.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев во время нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года, а 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.