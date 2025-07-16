Экс-замдиректора Росгвардии Милейко признал вину в особо крупном мошенничестве

Он выразил раскаяние в содеянном

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко написал явку с повинной в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Милейко С. И. добровольно сообщил о совершении совместно с Шальновым И. В. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - указано в документе. Как следует из материалов, изначально Милейко был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. Однако после дачи признательных показаний и явки с повинной дело было переквалифицировано на статью о мошенничестве.

По версии следствия, в конце 2017 года при подготовке госконтрактов с ООО "Спецшвейснаб", которым руководил Игорь Шальнов, Милейко согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для нужд Росгвардии. Он, по собственному признанию, стремился ускорить выполнение оборонного заказа к значимым мероприятиям 2018 года - выборам президента и чемпионату мира по футболу.

Милейко содействовал включению заранее согласованных с Шальновым коммерческих предложений в документацию, что позволило формировать цены выше рыночных. В результате в 2018 году было заключено около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей. Аналогичная схема, по данным следствия, использовалась и в 2019 году - тогда сумма контрактов превысила 600 млн рублей.

Из показаний Милейко следует, что он осознавал необоснованность цен и их несоответствие требованиям государственного регулирования. Вместе с тем он настаивает, что личной выгоды не преследовал и действовал в интересах своевременного исполнения заказов. Он также выразил раскаяние в содеянном.

Ранее ФАС России указала на недопустимость применения рыночных методов ценообразования в рамках гособоронзаказа, однако, несмотря на это, в 2019 году поставки продолжились по фиктивным расчетным материалам, не отражающим реальную структуру затрат.

Как отмечал Александр Хинштейн, который ранее возглавлял комитет Госдумы по информполитике, общая сумма инкриминируемого им ущерба составляет 395,7 млн рублей.