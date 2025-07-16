Как сообщили в правоохранительных органах, за эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным сторонником Украины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший российский военнослужащий из Челябинска Антон Хожаев (внесен в РФ в перечень террористов), продавший Вооруженным силам Украины за $80 секретную информацию, также пересылал ВСУ списки личного состава российских воинских подразделений, которые он посещал в ходе выполнения боевых задач. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, фигурант дела о госизмене Хожаев пересылал ВСУ эти данные на безвозмездной основе.

"Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным [сторонником Украины]", - рассказал собеседник агентства.

Бывший российский военный был задержан в 2023 году при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России".

По данным следствия, экс-ефрейтор продавал стратегически важную информацию украинским военным, закупил на одном из маркетплейсов военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещенную в РФ террористическую организацию "Легион "Свобода России" и под предлогом убытия в увольнение направился на границу с Украиной. За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на его банковский счет было осуществлено два транша: $30 и $50.

Его противоправные действия были пресечены российскими правоохранителями, он был задержан и арестован в одном из регионов РФ. Как указано в материалах дела, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 (покушение на госизмену и госизмена), ст. 338 (дезертирство в условиях вооруженного конфликта), ст. 174.1 (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления), а также ст. 205.5 (попытка участия в деятельности организации, признанной террористической) УК РФ.

Санкции вменяемых ему статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Но в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить ему по совокупности вмененных преступлений 24 года лишения свободы (первые 5 лет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима) и 700 тыс. рублей штрафа. Сам 23-летний челябинец, бывший контрактник в звании ефрейтора, заявил, что фактическую сторону дела признает, но не считает, что совершил преступление. Следующее заседание, на котором защита выразит свое отношение по делу, назначено на сегодня. Также с последним словом выступит и сам подсудимый, в прениях сторон он отказался участвовать. Ранее суд продлил ему срок ареста до 10 сентября. Некоторые материалы в деле Хожаева содержат документы с грифом "секретно".