Снижение видимости будет отмечаться по всему маршруту, по которому летел пропавший вертолет Ми-8

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Туманы будут отмечаться по всему побережью Охотского моря по направлению из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, по которому летел пропавший вертолет Ми-8. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Охотском округе облачно, лежит зона фронта. Стоит дымка около Охотска и вдоль побережья. В целом ближайшие три дня по всему побережью Охотского моря от Охотска до Магадана будут туманы, в основном они будут отмечаться утром и вечером. На континенте, в горах сегодня облачность, завтра и в последующие дни должно быть ясно с учетом антициклона. А туманы на побережье будут из-за контраста температур - Охотское море холодное", - сказали в управлении.

14 июля вертолет Ми-8 (эксплуатант - ООО "АПК "Взлет") вылетел по маршруту из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек - три члена экипажа и два технических специалиста.

С момента пропажи вертолета ведутся поиски. Воздушные суда вылетали из Охотска и Магадана. К поискам подключили Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море. Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации. Накануне спасатели МЧС России осмотрели с воздуха более 800 кв. км таежной местности и 85 км береговой полосы Охотского моря.

Как сообщали агентству в администрации Охотского округа, вертолет мог пропасть в районе бухты Лошадиная, которая находится в 120-130 км от Охотска. По данным Росавиации, район поиска на северо-востоке Хабаровского края характеризуется горным ландшафтом.